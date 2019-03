Zum Tod von Karl Lagerfeld: Eine Hommage an den Modeschöpfer

Goodbye Karl

Als Karl Lagerfeld bei der letzten Haute Couture von Chanel im Januar nicht erschien, um den Applaus entgegen zu nehmen, kurz danach das offizielle Statement kam: „He was feeling tired and asked Virginie Viard, Director of the Creative Studio of the House, to represent him“, wussten wir, seine Fashion Fan-Gemeinde, dass es mit dem großen Modeschöpfer zu Ende geht. Karl Lagerfeld hat sich nie Schwächen erlaubt. „Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann bin ich tot“, sagte er mal in einem Gespräch, das ich vor vielen Jahren mit ihm führte. Für ihn war arbeiten, sprich zeichnen, fotografieren, Filme drehen, Bücher entwerfen und editieren, wie atmen. Es gab keine Trennung zwischen dem privaten und dem arbeitenden Menschen. Die Öffentlichkeit, der Rummel, die vielen Bonmots, die von ihm geblieben sind, das war alles notwendiges Beiwerk seiner Rolle. Glücklich war er, wenn er in seinem Pariser Zuhause seine Entwürfe zeichnen konnte sowie all die Sketches, Einladungskarten und Pressemappen, mit denen die Marken Chanel und Fendi kommunizieren. Über 50 Jahre stand er dem italienischen, über 35 Jahre dem französischen Modehaus vor. Er war ein Universal-Genie, ein multi-interessierter, vielseitig begabter Bonvivant mit einem großen Herzen. Für seine Mode-Familie sorgte er gut und beständig: den Patensohn Hudson, Kind seines Lieblings-Männermodels Brad Kroenig, seinen Bodyguard und Chauffeur Sebastian Jondeau, seine Agentin Caroline Lebar. Sein eigenes Label ‚Karl Lagerfeld‘, das nicht immer erfolgreich war und mehrfach verkauft wurde, wollte er nicht aufgeben, weil er die Menschen nicht entlassen wollte, die dort arbeiteten.

Ein weiches Herz und Worte wie Gewehrsalven: Wenn er etwas sagte, das nicht comme il faut war, ging er mit der Kritik herrlich unbekümmert um. „Was interessiert mich, was ich gestern gesagt habe?“ war seine Replik auf Menschen, die ihn irgendwie dingfest machen wollten. Nein, festlegen ließ sich der große Modemeister nicht. Für ihn war Mode trotz seiner profunden handwerklichen Kenntnisse etwas Luftiges, Leichtes, Spielerisches. In einer seiner ersten Shows für Chanel formte er Schuhabsätze wie Pistolen. Eine der legendärsten Fashion Shows fand 2014 in der Kulisse eines Chanel-Supermarktes statt. Über 500 Produkte – von der Fußmatte über Kettensägen bis hin zu Frühstücksflocken namens „Coco Pops“ konnten die Zuschauer dort im Pariser Grand Palais sehen und anfassen. Mode war für Karl Lagerfeld eine direkte Reflexion des Zeitgeists und auch eine prophetische Vision dessen, was wir in Zukunft wollen könnten. Mode sollte in seinen Augen nichts Schweres, Ernstes sein, sondern Spaß machen. Kollegen in seiner Branche, die sich zu wichtig nahmen in ihrer Bedeutung, ernteten seinen Spott. „Ich bin eigentlich nur ein guter Handwerker“, sagte er oft. Das Wort Designer mochte er nicht. Gleichzeitig wusste er um seine Unangreifbarkeit, seine Unantastbarkeit. Freiheit war sein wichtigstes Gut. Darum ließ er sich auch in all seine Verträge schreiben, dass er nie exklusiv für nur eine Marke arbeiten werde. Er war ein wahrer Freigeist und einer, den das Neue, das Junge immer brennend interessierte. Neben all den Musen, die über Jahre an seiner Seite waren wie Vanessa Paradis, Tilda Swinton und Amanda Harlech, hatte er einen genialen Riecher für den Nachwuchs. Und er liebte es edgy. Stars wie Kristen Stewart oder Rita Ora waren für viele zunächst keine naheliegende Wahl für eine Chanel-Kampagne. Er verstand wie kein anderer, dass es die Brüche und Widersprüche sind, die Mode spannend machen. Er schuf Großes, Unvergessliches, er wird fehlen.