Die Stimme der Sängerin ist dunkel, sie spricht perfekt deutsch mit leicht kantigem Akzent. Wien ist für sie wie ein zweites Zuhause. 2003 debütierte sie hier mit der Rolle der Lola, ebenfalls in der „Cavalleria rusticana“. Seitdem ist sie regelmäßig an dem erstklassigen Opernhaus engagiert. Lola, das ist die Verführerin in der Pietro-Mascagni-Oper, die, mit der der sizilianische Bauer Turiddu flirtet und der dadurch Santuzzas Zorn auf sich zieht. Ein Drama um Eifersucht, Liebe, Hass und mit einem tödlichen Finale. Wahrscheinlich werde sie in zehn Jahren Turiddus Mutter Lucia spielen, sagt sie lächelnd. So änderten sich mit dem Alter und der Entwicklung der Stimme eben auch die Rollen eines Mezzosoprans: „Vom lyrischen zum dramatischen zum Oma-Mezzo.“ Sie erklärt, dass es ein sogenanntes goldenes Repertoire eines Mezzosoprans gebe, das sich je nach Alter entwickle. Sie sagt aber auch, dass man nach 25 Jahren in dem Fach nicht mehr jeder Partie die gleiche Aufmerksamkeit schenken wolle. „Ich habe zweieinhalb Jahre Carmen in sehr unterschiedlichen Produktionen gesungen, jetzt reizt es mich nicht mehr. In London, Wien, New York – was soll ich da noch Neues für mich herausarbeiten?“ Gerade bereitet sie sich auf die Rolle der Pharao-Tochter Amneris in Verdis „Aida“ vor, die sie im kommenden Jahr auf Gran Canaria singen wird.

Die Amneris sei der Mount Everest für einen Mezzosopran, eine unglaublich schwere Partie. „Eigentlich bin ich wegen dieser Rolle Sängerin geworden.“ Dann erzählt sie noch von einer neuen Platte und vielen weiteren Projekten – so schnell, dass ich kaum folgen kann. Klingt nach einem prall gefüllten Kalender und auch ziemlich anstrengend. Die Zeit mit ihren Töchtern, Cathy und Cristina, sieben und fünf Jahre alt, verteidigt die Sängerin wie eine Löwin. Wenn die beiden mit den Eltern reisen, werden sie auch mal von zu Hause aus unterrichtet. Im internationalen Schulsystem ginge das, sagt Garanča. Außerdem sähen sie die Welt und lernten so viel mehr als die meisten Kinder. Ihre Homebase hat die Familie in Lettland und Spanien, dem Heimatland ihres Mannes, des Dirigenten Karel Mark Chichon. Die Oma aus Gibraltar hilft beim Babysitten. Im Alltag und auf der Bühne spielen viele Sprachen eine Rolle.

Gibt es eine Lieblingssprache? „Das Italienische ist sehr dankbar wegen der vielen Vokale, aber auch das Deutsche kann man schön klingend vortragen“, sagt Garanča. Singen sei für sie aber weniger Sprache, sondern mehr Emotion. Mit ihren Töchtern unterhält sie sich auf Lettisch, mit ihrem Mann spricht sie englisch.