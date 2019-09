Zum Brustkrebsmonat: Im Interview mit Bloggerin Caro Kotke über Mut und Willensstärke

MADAME.de: Seit letztem Jahr thematisieren Sie das Thema Ernährung ganz besonders auf Ihrem Blog "Carolionk" und bei Instagram. Wie kam das? Und haben Sie einen Tipp für "Neulinge", die sich mit bewussterer Ernährung auseinandersetzten wollen?

Caro Kotke: Mir war es nach der Brustkrebs-Diagnose wichtig, auch selbst etwas tun zu können und nicht immer nur tatenlos den Ärzten bei ihren Entscheidungen zuzuschauen. Aus diesem Grund setze ich mich intensiv mit dem Thema auseinander und entdeckte die basische Ernährung für mich. Diese hat mir dabei geholfen, schneller wieder fit zu werden und mein Immunsystem langfristig zu stärken. Seitdem ernähre ich mich überwiegend basisch, habe eine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht und nun auch meinen Job gekündigt, um mehr Leuten einen gesunden Lebensstil näherzubringen. Ich möchte viel mehr Menschen dazu ermutigen, auf ihr Gefühl zu hören, was die Ernährung angeht. Oftmals wissen wir ja, was uns gut tut und was nicht - dennoch greifen wir lieber zu dem Stück Pizza als zum Salat. Dabei kann man sich auch ohne Verzicht gesund ernähren.

MADAME.de: Haben Sie für andere, die ebenfalls einen Schicksalsschlag erlebt haben, einen Tipp, wie sie trotz allem ihren Mut nicht verlieren?

Caro Kotke: Ein Spruch, der schon seit Jahren an der Wand in meinem Flur hängt, besagt: „Everything will be okay in the end, if it’s not okay, it’s not the end“. Genau diesen Spruch sage ich mir immer wieder, wenn es mir schlecht gut und nichts so läuft, wie es soll. Es wird immer wieder schlechte Zeiten in unserem Leben geben. Aber am Ende werden wir daraus lernen und daran wachsen!