Zuckerfrei leben: Tipps und Rezepte für ein Leben ohne Zucker

Kaum ein Lebensmittel ist derzeit so umstritten wie Zucker – und das ist kein Wunder: In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung in unserer Gesellschaft immer mehr gestiegen. Die Fitness-Branche boomt, Superfoods und vegane Lebensmittel erobern die Supermärkte und viele Hersteller reduzieren den Zuckergehalt ihrer Produkte, da die Konsumenten sich genau das wünschen. Dem BMEL-Ernährungsreport 2019 zufolge sind 84 Prozent der Befragten dafür, Convenience Foods weniger Zucker zuzusetzen – dafür würden sie auch akzeptieren, dass es weniger süß schmeckt.

Damit wären wir allerdings auch schon beim größten Problem: Zucker versteckt sich in vielen Fertiggerichten und meistens genau dort, wo man ihn nicht erwarten würde.Ob Ketchup, Fruchtjoghurt, Vollkornbrot oder Gemüsebrühe: Um ihre Produkte schmackhafter und haltbarer zu machen, greifen viele Hersteller auf das billige Süßungsmittel zurück. Selbst bei scheinbar gesunden Poké Bowls und Salaten ist man davor nicht sicher - zuckerfrei leben ist also gar nicht so leicht. Mit unseren Tipps werden Sie es aber schaffen.