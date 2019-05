Zitronenwasser: So wirkt es sich auf die Gesundheit aus

Ein Glas Zitronenwasser am Morgen soll entgiftend wirken und die Verdauung anregen – so zumindest der Mythos, der vor allem in den sozialen Medien weit verbreitet ist. Fakt ist jedoch: Die Tageszeit wirkt sich weder positiv noch negativ auf den Körper aus. Ein Glas Wasser mit Zitrone muss man demnach nicht am Morgen auf nüchternem Magen zu sich nehmen. Schließlich gelangen die Nährstoffe auch zu jeder anderen Uhrzeit in unseren Körper.