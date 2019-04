Zitronenrisotto mit Garnelen

Zutaten

300 g Risottoreis

2 Schalotten, sehr fein gewürfelt

5 EL Olivenöl

geriebene Schale von 1/2 Amalfi-Zitrone

5 Stiele Liebstöckel, mit Küchengarn zusammengebunden

900 ml Fischfond

500 ml Weißwein

1/2 Romanesco, in Röschen zerlegt

etwas geriebene Muskatnuss

Salz, Pfeffer

400 g Garnelen

1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

ein paar Blätter Portulak und Vogelmiere zum Verzieren

Zubereitung

Romanesco-Röschen in wenig Wasser fünf bis sieben Minuten dünsten. Abschrecken und beiseitestellen. Knoblauch mit Garnelen in einem Esslöffel Olivenöl anbraten, in der Pfanne lassen. Fischfond in einem Topf erhitzen. In einer hochwandigen Pfanne die Schalottenwürfel im restlichen Öl anbraten. Reis dazugeben und umrühren. Nach ein bis zwei Minuten mit Weißwein ablöschen, Zitronenschale, Liebstöckelbund und einen Teelöffel Salz hinzufügen. Unter ständigem Rühren nach und nach den erwärmten Fischfond ins Risotto gießen. Bei niedriger bis mittlerer Hitze 25 bis 30 Minuten köcheln lassen. Immer rühren, eventuell Wasser zugeben. Ist die Flüssigkeit verkocht und der Reis gar, Liebstöckel entfernen, mit Muskat und Pfeffer abschmecken. Dann den Romanesco hinzugeben und mit den Garnelen anrichten. Mit den Kräutern garnieren und sofort servieren.