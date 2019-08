Zegna-Kreativchef Alessandro Sartori im Interview

Monsiǝur: Gehört der Power Suit auch der Vergangenheit an?

Alessandro Sartori: Das Verständnis vom Anzug als starke Rüstung ist überholt – die betonte Schulterpartie war vor 15 Jahren vielleicht noch zeitgemäß. Heute sieht man sie nur noch auf der Pitti Uomo in Florenz, wo Männer wie Pfauen herumstolzieren. Gleichzeitig ist das Medieninteresse an dieser Veranstaltung groß. Sie zeigt die neue Modelust der Männer. Sie haben keine Angst mehr vor Farben. Sie möchten sich schmücken, sich begehrenswert fühlen.

Monsiǝur: Dazu gehört aber auch zunehmend das Thema Nachhaltigkeit: Luxus wurde früher mit Dekadenz assoziiert, heute fragt der Kunde vermehrt nach den Produktionsbedingungen.

Alessandro Sartori: Als Marke können Sie sich die schönsten Geschichten ausdenken, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Aber was am Ende zählt, ist der Lebenszyklus des Produkts. Der respektvolle Umgang mit Ressourcen. So können wir unsere Stoffe in den buntesten Farben färben, ohne Chemikalien verwenden zu müssen. Und wir möchten noch verantwortungsbewusster arbeiten: In unserer kommenden Kollektion haben wir ein Viertel der Stoffe aus alten Restbeständen recycelt.