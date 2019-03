Ein Yoga-Wochenende in einem Wellness-Hotel? Als wir von dem Angebot gelesen hatten, lockte uns zunächst nur wenig. Schließlich entspricht die Realität über Kurz-Retreats dieser Art viel zu häufig dem Klischee: Mittdreißigerinnen sitzen bei stundenlangen Meditations-Übungen im Kreis und versuchen, möglichst viel innere Ruhe zu finden, während der Magen laut knurrt.

Schließlich ist bei solchen Entschleunigungen in Rekordzeit meistens auch alles verboten, was irgendwie Spaß bringen würde. In unserem Fall: Alkohol, Kaffee und kurzkettige Kohlenhydrate.