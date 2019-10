Yoga-Retreats: Die 7 schönsten Destinationen der Welt

Seit rund 30 Jahren lebt Lena Tancredi bereits auf Ibiza und ihr Ruf als Lehrerin für Sivananda-Hatha-Yoga eilt ihr mittlerweile voraus. Mit ihrem Ibiza Yoga Retreat hat sich die Brasilianerin Anfang 2018 einen Traum erfüllt und begrüßt in dem schicken Haus mit Pool und Aussicht auf den grünen Pinienwald nun ihre Gäste. Hier sind Anfänger genauso willkommen wie Fortgeschrittene Yogis. Für jedes Level bietet die Gastgeberin Yoga an – sowohl in theoretischen Lektionen als auch in praktischen Übungen. Zudem wird viel mit Meditation, Atemtechniken und Gesang gearbeitet. Lena Tancredi setzt auch auf die Kraft der Klangheilung durch Instrumente. Wer dann doch mal genug vom Yoga hat, der kann bei einem Spaziergang am Strand so richtig abschalten.

Verwöhnt werden die Gäste vor Ort täglich mit leckeren vegetarischen Gerichten aus regionalen und biologischen Produkten, auch Allergien werden dabei berücksichtigt.