Wer darauf wartet, mit Yoga in Rekordzeit zu einem Traumkörper zu gelangen und dadurch lästige Pfunde zu verlieren, den müssen wir enttäuschen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Yoga gezielt das Abnehmen unterstützt, natürlich verbrennt man dabei nicht so viele Kalorien wie beim Joggen. Bei einer Hatha-Yoga-Stunde kann man zwischen 130 und 200 Kalorien verbrennen. Beim Bikram Yoga sieht das Ganze schon anders aus. Die Hitze kurbelt den Kreislauf enorm an, sodass zwischen 500 bis 700 Kalorien verbrannt werden können. Dennoch dient Yoga in erster Linie dazu, fitter zu werden und mit sich selbst in Einklang zu kommen. Dass der Körper geformt und Fett verbrannt wird, ist ein schöner Nebeneffekt.