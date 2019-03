Oft wird die Relevanz des Stromkabels beim Kauf völlig außer Acht gelassen. Dabei steht und fällt die Handhabung des Glätteisens mit dem Kabel und dessen Flexibilität und Länge. Damit Sie sich das Haar ohne Verrenkungen und Co. glätten können, sollte das Stromkabel eine Mindestlänge von zwei Metern besitzen. Ein langes Kabel ist aber auch dann Vorteil, wenn die Steckdose etwas weiter vom Spiegel entfern ist. Außerdem wichtig: Ein beweglicher Einlass des Kabels ins Glätteisen. Der Übergang sollte sich in einem Radius von 360 Grad drehen lassen können, um so die komplette Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Was die Breite des Eisens angeht, müssen Sie im ersten Schritt wissen, was genau Sie vorhaben. Denn je breiter die Heizplatten, desto großflächiger lässt sich arbeiten. Schmalere Platten machen es Ihnen dafür leicht, das Haar schön zu wellen.