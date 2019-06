Worauf muss ich beim BH-Kauf achten? Tipps für den Kauf eines BHs

Wir tragen ihn tagtäglich und für manche Frauen ist er der wichtigste Begleiter: der BH. Seine Aufgabe: Unsere Brust in Form zu halten, ihr einen angenehmen und guten Halt zu geben und sie zu schützen – schließlich ist die weibliche Brust durchaus ein wenig sensibel. Umso wichtiger ist es, den BH-Kauf nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ansonsten kann es schnell passieren, dass der BH nicht richtig passt; er zwickt, engt uns ein oder macht eine unschöne Form. Deshalb lautet das wichtigste Credo, wenn Sie in ein Dessous-Geschäft gehen: Lassen Sie sich Zeit und nehmen Sie eine Beratung in Anspruch, wenn Sie sich unsicher sind.

Im Nachfolgenden haben wir ein paar wichtige Tipps und Tricks parat, auf die Sie beim BH-Kauf achten sollten.