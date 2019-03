Es gibt mal wieder einen neuen Beauty-Trend aus Asien, den wir unbedingt ausprobieren müssen: Die "Carbonated Bubble Clay Mask". Was macht die Gesichtsmaske so besonders? Kaum aufgetragen, verwandelt sie unser Gesicht in eine graue fluffige Wolke.

Der optische Effekt dieses Pflegeprodukts spricht auf jeden Fall schon mal dafür, die Maske zu testen! Aber die Wolkenmaske kann noch viel mehr wie der Hersteller Elizavecca Milky Piggy verspricht.