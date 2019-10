Wohntrends 2020: Das sind die Highlights aus dem Interior Design

Ob auf Social Media, auf Interior Blogs oder bei den zahlreichen Designmessen: Inspirationen für die Wohntrends 2020 sind schon jetzt allgegenwärtig. Was besonders auffällt: Wo in den letzten Jahren noch schlichte Eleganz dominierte, rückt das Spiel mit Farben immer weiter in den Fokus und verdrängt den Minimalismus nachhaltig. Auch in Bezug auf den allseits präsenten skandinavischen Wohnstil schleichen sich weitere spannende Designstile ein, die es Wert sind, im Blick behalten zu werden. Alle Wohntrends 2020 in der Übersicht: