In 2019 drehen sich die Interior Trends rund um smarte Möbel. Kompakte und gleichzeitig multifunktionale Designs bereichern das Zuhause – und dabei nicht nur die kleinen Räumlichkeiten, sondern auch alle, die auf intelligente Möbellösungen setzen. So schaffen es klappbare Möbel, die im Handumdrehen vom großen Esstisch in eine praktische Stehtisch-Variante umgewandelt werden in unsere Esszimmer. Noch kompakter wird es mit 3-in-1-Modellen. Hocker, Beistelltisch und als stapelbare Regalvariante verwendet, lassen sie diverse Nutzungsmöglichkeiten zu und können so in jedem Raum des Zuhauses ihren Einsatz finden.