Ist es die Macht der Liebe oder Macht in der Liebe, die Ihnen mit Venus in Ihrem Haus des Schicksals begegnet? Sie können sich in jemanden verlieben, bei dem Sie spüren, dass Sie füreinander bestimmt sind - oder aber es kommt in Ihrer Beziehung zu Momenten, in denen Sie spüren, dass diese Auseinandersetzung auch Arbeit für Sie und Ihren Schatz bedeutet. Sie haben nun in der Liebe Gelegenheit zu wachsen - aber das ist meist nicht einfach, deswegen fühlt sich jede Beziehung gerade karmisch an. Haben Sie aber Ihre Lektion gelernt, kennen Sie Ihr Potential - und Ihre Grenzen - und das hilft Ihnen besonders in der Liebe.