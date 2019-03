In Sachen Liebe sind Ihre Ideale hoch gesteckt, wie Venus und Mars andeuten - und das teilen Sie Ihrem Flirt oder dem Partner jetzt mit. Gut so, denn der stimmt da ganz mit Ihnen überein! Am Wochenende legen Sie viel Neugier, Freude und Lust am Neuen an den Tag. Da wird es Ihnen beiden garantiert nicht langweilig. Venus und Uranus bezeugen, dass Sie sehr viel Spaß haben werden.