Wochenhoroskop vom 30. April - 06. Mai 2018

Gleich am Montag beleuchtet ein Vollmond den Bereich Familie, Heim und Nähe bei Ihnen. Da Sie unter Venus gerade ganz darauf aus sind, es mit jemandem, der Ihnen am Herzen liegt, schön zu haben, lassen Sie sich sicher etwas einfallen. Vielleicht steht ein Candle-Light-Dinner an? Aber ob als Single oder liierter Löwe, Sie sind im Alltag nicht bereit, Kompromisse einzugehen - so bleibt es bei Ihrem Single-Status oder aber in einer Beziehung bei einer eher durchmischten Beziehungslage.