Wochenhoroskop vom 3. - 9. Dezember 2018

Seien Sie jetzt nur nicht träge. Es könnten sich Routine und Langeweile ausbreiten, was der Beziehung nicht guttut. Von Dominanz ist natürlich nicht die Rede. Egotrips machen den Partner ganz sicher nicht an. Wenn Sie in Sachen Flirt unterwegs sind, sollten Sie nicht alles glauben, was man Ihnen so vorspielt.