Wochenhoroskop vom 28. August - 03. September 2017

Sie stürzen sich in eine Liebe, die vielleicht Ihre Familie entzweit oder Ihre ganze Herkunft auf den Kopf stellt, aber Sie tun es mit ganzer Leidenschaft. Denn nach einigem Hin und Her haben Sie erkannt, dass der andere Ihre Bestimmung ist. Wenn Sie sich schon in einer Beziehung befinden, kann das Gegenteil der Fall sein, denn Uranus kann in seiner Plötzlichkeit auch eine Trennung provozieren. So oder so deuten die Sterne eine Entscheidung an, um die es nun kein Drumherum mehr gibt. Stehen Sie zu Ihren Gefühlen, so schwer es auch sein mag - Sie tun das Richtige!