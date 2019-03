Wochenhoroskop vom 27. November - 03. Dezember 2017

So ganz leicht läuft es in dieser Woche nicht. Venus wechselt in Ihr Besitzhaus: Sie werden in einer Beziehung schnell eifersüchtig, als Single wollen Sie vor allem genießen. Dann jedoch gibt es da noch Mars und Uranus, die Sie unruhig stimmen: Der Hafer sticht Sie. Sie halten es nirgendwo lange aus und reagieren schnell gereizt. So lässt sich schwer eine Beziehung führen und noch schwerer eine aufbauen. Wenn Sie nun Geduld beweisen, richten Sie zumindest keinen großen Schaden an.