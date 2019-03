Wochenhoroskop vom 26. März - 01. April 2018

Es wird turbulent: Unter Venus und Uranus könnten Sie sich plötzlich Knall auf Fall verlieben - oder mit dem Partner in Streit geraten. Was auch immer zu Wochenbeginn passiert, das sollten Sie nur als Vorspiel für das ansehen, was Sie um Ostern herum erwartet: Wenn Venus am Wochenende in Ihr Haus des Schicksals wechselt und zudem in Ihrem Zeichen ein Vollmond stattfindet, erleben Sie Liebe in Ihrer leidenschaftlichsten Form.