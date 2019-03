Wochenhoroskop vom 26. Februar - 04. März 2018

Könnte es schöner sein? Wenn Sie im Rhythmus der Sterne leben, spüren Sie die wunderschönen Schwingungen der Liebesaspekte sehr intensiv. Venus verbindet sich am Dienstag mit Pluto: Sie erleben die Macht der Liebe in einer Form, die Ihren höchsten Idealen entspricht. Vielleicht funkt es zwischen Ihnen und einem Freund? Venus und Jupiter deuten an, dass es sich um Ihre bessere Hälfte handelt. In einer Beziehung könnte eine Reise die Liebesgefühle wieder aufwallen lassen. Tipp: Der Vollmond am Freitag eignet sich perfekt für ein erstes Date oder dazu, sich gegenseitig eine Freude zu bereiten.