Wochenhoroskop vom 25. September - 01. Oktober 2017

Leider sieht es in Sachen Liebe gerade eher mau für Sie aus. Venus und Mars deuten an, dass es da eine Sehnsucht gibt, vielleicht nach jemandem aus Ihrem Alltag, mit dem Sie sich mehr vorstellen können. Aber viel kommt nicht dabei heraus, es bleibt eher bei der Träumerei. In einer Beziehung sind Ausflüchte, Abwesenheit oder auch Lug und Betrug am Werke. Mars und Pluto deuten an, dass es auch im sexuellen Bereich einiges gibt, was Ihnen nicht gefällt. Tun Sie etwas dagegen, dann ist Raum für Entwicklung da.