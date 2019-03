Wochenhoroskop vom 25. Juni - 01. Juli 2018

In Sachen Liebe und Partnerschaft sind Sie einfach zu beneiden. Venus und Mars sorgen jetzt nämlich dafür, dass emotionale und erotische Wünsche in Erfüllung gehen. So kommen bewährte Beziehungen in den zweiten Frühling - und Singles vielleicht unter die Haube. Strecken Sie deshalb ganz schnell die Fühler aus.