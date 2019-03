Wochenhoroskop vom 25. - 31. Dezember 2017

Nun waren Sie schon so lange miteinander befreundet und nun über Weihnachten merken Sie, dass Sie doch mehr für den anderen empfinden? Nein, das sind keine sentimentalen Weihnachtsgefühle! Venus und Saturn zeigen an, dass Sie es wirklich ernst meinen. Auch, wenn ein Ex zu Ihnen zurückkehrt, ist das keine halbe Sache, der Wille für ein erfüllteres Beisammensein ist da. In einer Partnerschaft spüren Sie ein Wiedererstarken Ihrer gemeinsamen Basis. Und was macht das mit Ihnen? Neptun in Ihrem Zeichen lässt Sie noch mehr träumen als sonst und macht Sie in Verbindung mit Mars noch heißer als sonst: Eine traumhafte Weihnachtswoche steht Ihnen bevor.

(Text: Viversum)