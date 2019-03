Wochenhoroskop vom 24. – 30. Juli 2017

Das Gute an dieser liebestechnisch eher schlechten Woche ist, dass Sie davon nicht so viel mitbekommen, weil es in Sachen Liebe sowieso nicht so gut läuft. So empfinden Sie vielleicht Ihr Leben als Single als fade, aber müssen zumindest nicht mit Enttäuschungen in der Beziehung fertig werden. Vielleicht beenden Sie aber auch eine Beziehung, in der die Liebe verloren gegangen ist. Kopf hoch! Schon bald werden Sie wieder mehr Liebe in Ihrem Leben spüren.