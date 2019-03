Wochenhoroskop vom 23. - 29. Oktober 2017

Diese Woche könnte die große Liebe an Ihrer Tür Sturm klingeln: Die Sonne, die am Montag frisch in Ihr Kontakthaus wandert, verbindet sich am Donnerstag günstig mit Jupiter: Sie könnten jemanden kennenlernen, der Ihr Herz zum Klopfen bringen. Venus und Jupiter zeigen an, dass die Gefühle sofort intensiv sind. Mit Pluto in Ihrem Liebes- und Lusthaus könnte es sogar die Liebe Ihres Lebens werden. Überstürzen Sie dennoch nichts. In einer Beziehung lernen Sie Ihren Schatz neu kennen und Ihre Liebe vertieft sich immens, wenn Sie bereit sind, Positionen und Werthaltungen zu überdenken.