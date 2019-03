Wochenhoroskop vom 23. - 29. April 2018

Versuchung und Leidenschaft machen sich in Ihrem Leben breit, wenn Venus am Dienstag in Ihr Haus des Schicksals wechselt. Sie können einen außergewöhnlichen Menschen kennenlernen, mit dem Sie sich so verbunden fühlen, als würden Sie sich aus einem anderen Leben kennen. Auch die erotische Anziehung ist groß. Was hindert Sie daran, zusammenzukommen? In einer Beziehung können Sie fühlen, was Sie verbindet, aber auch, was Sie trennt und was Sie überbrücken müssen.