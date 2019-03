Wochenhoroskop vom 21. - 27. Mai 2018

Mit Saturn in Ihrem Zeichen haben Sie schon etwas von einem Eremiten. Gefühle? Pah. Sie schaffen das auch so. Nun aber stellt sich Venus in den Weg. Jemand könnte in Ihr Leben treten, der Ihnen gerne nah ist und Sie ganz weich werden lässt. In einer Beziehung wirkt auch Jupiter sehr förderlich, der Sie in eine harmonische Beziehung bettet und Ihnen immer wieder zeigt: Sie sind doch gar nicht allein! Genießen Sie Ihr Glück.