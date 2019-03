In den letzten Wochen haben Sie gern geflirtet oder mit Ihrem Schatz eine vergnügliche Zeit durchlebt. Vielleicht hatten Sie auch Urlaub und konnten Ihrer Liebe viel Zeit und Raum geben. Nun aber deutet der Wechsel der Venus in Ihr Haus der Pflichten an, dass der Alltag und die Arbeit gerade Ihr Leben dominieren und nicht so sehr die Liebe. Als Single haben die Flirts nachgelassen, in einer Beziehung geht man zwar freundlich, aber weniger flirtlustig miteinander um. Das ist nicht weiter tragisch, nur ein wenig schade.

(Text: Viversum)