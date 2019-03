Venus und Pluto deuten nicht nur an, dass Sie sich diese Woche auf die große Liebe einlassen könnten, sondern auch, dass Sie sie vielleicht schon jahrelang kennen. Jemand, der schon immer eine große Rolle in Ihrem Leben oder zumindest in Ihrem Herzen gespielt hat, könnte Sie in die Arme schließen. In einer Beziehung spüren Sie nun, dass Sie seelenverwandt sind - doch einfach ist es nicht unbedingt: Ihr Schatz neigt dazu, Sie zu dominieren. Da Sie sich leicht anpassen, verändern Sie sich durch ihn vielleicht mehr als Ihnen lieb ist. Bewahren Sie sich das an Ihnen, was Sie selbst an sich lieben. Jemand, der Ihre Liebe verdient, sollte Sie so lieben, wie Sie sind - und nicht erst, wenn Sie so oder so sind.

(Text: Viversum)