Wochenhoroskop vom 19. - 25. März 2018

Wenn Sie auf der Suche sind, haben Sie gleich zu Beginn der Woche beste Karten! Die Sonne wechselt in Ihr Zeichen und schenkt Ihnen eine starke Präsenz, Venus und Merkur verbinden sich und versorgen Sie mit viel Wortwitz und Esprit. In einer Beziehung können Sie mit Humor und der richtigen Portion an Komplimenten die Wogen glätten. Allerdings zeichnet sich schon am Donnerstag ab, dass Venus und Pluto aufeinandertreffen. Dann will einer den anderen dominieren. Welche Rolle Sie auch dabei spielen, es sieht unter der Sonne und Mars so aus, als strampeln Sie sich wieder frei.