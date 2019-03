Wochenhoroskop vom 19. - 25. Februar 2018

So locker Sie das Flirten in der vergangenen Woche noch gesehen haben, so ernst nehmen Sie es jetzt. Ihre Ansprüche an die Liebe oder eine Beziehung sind hoch. Sie träumen von jemandem, der sowohl romantisch ist, als auch den Status betreffend alle Ihre Wünsche erfüllt. Es gibt da wohl jemanden, den Sie sehr anziehend finden. In einer Beziehung träumen Sie von einer prächtigen Hochzeit als Beweis Ihrer Liebe. Ob das Ihrem Schatz gefällt? Mars zeigt Streit an, aber auch viel Sex. Es ist nicht so einfach wie im Traum, aber es geht zumindest hoch her.