Wochenhoroskop vom 18. September - 24. September 2017

Zum Wochenanfang kann es in der Liebe funken - oder in einer Beziehung knallen. Was auch immer passiert - wenn Venus am Mittwoch das Haus des Unterbewussten betritt, herrscht dann zunächst Funkstille. Vielleicht, weil einer der beiden abwesend ist - oder weil erst mal auf Abstand gegangen wird. Vorbei ist es damit aber noch nicht. Wenn die Sonne am Freitag in Ihr Haus wechselt und Ihre Ausstrahlung stärkt, haben Sie gute Chancen, sich wieder anzunähern.