Wochenhoroskop vom 18. - 24. Dezember 2017

Das Nachdenken und Reden die letzten Wochen hat einiges bereinigt. Nun kann der Neumond in Ihrem Haus der Kommunikation wirken und Ihnen den Weg zu einer neuen Bekanntschaft ebnen. Oder Sie reden wieder so miteinander, als lernten Sie sich gerade erst kennen: mit ganz viel Interesse am anderen und Neugier auf den anderen. Ob nun so oder so, Venus und Uranus steigern diese Leichtigkeit noch, indem sie für ein wunderbares Champagnerkribbeln für Sie sorgen. Sie sind wieder frisch verliebt - oder fühlen sich zumindest so. Was für ein Weihnachtsgeschenk!