Wochenhoroskop vom 16. - 22. Oktober 2017

Seit Venus sich in Ihrem Haus der Lust tummelt, fliegen die Schmetterlinge wieder hoch. Und diese Woche geht es in puncto Liebe noch höher hinaus: Uranus und Sonne deuten an, dass jemand in Ihrem Bekanntenkreis für eine Überraschung sorgt, die Ihr Herz zum Klopfen bringt. Vielleicht arrangiert jemand ein Blind Date für Sie oder Sie hören ein überraschendes Liebesgeständnis? Dank Mars, der zum Wochenende ebenfalls in Ihr Lusthaus wechselt, wird es auch in erotischer Hinsicht äußerst spannend.