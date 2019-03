Wochenhoroskop vom 16. - 22. April 2018

Die Liebe und Sie: Das findet auch diese Woche noch immer mehr in Ihrem Kopf als in Ihrem Herzen statt, zumindest denken Sie das. Will heißen: Sie denken viel über die Liebe nach - auch über das Schicksal und die Machbarkeit einer Beziehung. Aber so richtig aktiv werden Sie nicht. Das liegt daran, dass Sie unter Venus in Ihrem Haus des Unbewussten noch nicht so weit sind, wirklich in Aktion zu treten - denken Sie zumindest. Dabei heißt es doch: Liebe wird aus Mut gemacht! Vielleicht wägen Sie etwas weniger ab und wagen dafür mehr in Ihren Herzensangelegenheiten.