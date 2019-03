Wochenhoroskop vom 15. - 21. Januar 2018

Wenn Venus am Donnerstag in Ihr Heimathaus wechselt, bricht für Sie eine Kuschelzeit an. In einer Beziehung sind Sie verschmuster und lieben es, es sich zu zweit zu Hause gemütlich zu machen. Als Single lernen Sie nun eher jemanden bei einem Essen von Freunden kennen. Der Neumond in Ihrem Haus der Kommunikation und eine romantische Merkur-Neptun-Verbindung zeigen an, dass sowohl Singles als auch Liierte neugierig auf ihr Gegenüber sind und viele romantische Ideen haben, um die Schmetterlinge im Bauch zum Fliegen zu bringen.