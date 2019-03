Wochenhoroskop vom 14. - 20. Mai 2018

Uranus, der Planet des Spontanen und der Rebellion, wechselt am Dienstag in Ihr Zeichen und wird Sie risiko- und experimentierfreudiger stimmen. Das geht in der Liebe schon diese Woche los, denn Venus, die in den Krebs wechselt, versetzt Sie in Flirtlaune. So gelingt es Ihnen viel schneller als sonst, mit jemandem warm zu werden - und wer weiß, was darauf folgt ... In einer Beziehung wollen Sie alles neu angehen. Wenn Sie das mit viel Charme tun, gewinnen Sie Ihren Partner für Ihren neuen Kurs.