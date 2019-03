Wochenhoroskop vom 14. – 20. August 2017

Gibt es da eine Liebe, die eigentlich nicht sein darf oder machen Ihnen Probleme in Ihrer Beziehung so sehr zu schaffen, dass Sie Ihre Liebe für Ihren Schatz so sehr verdrängen? Venus, die in Ihrem Haus des Unterbewussten Machtplanet Pluto gegenübersteht, zeigt eine schwierige, doch auch leidenschaftliche Zeit an. Vielleicht äußert sich das in einer Beziehungskrise oder einer schicksalhaften Anziehung, die Sie selbst in eine Krise stürzt. Doch es gibt einen Weg raus aus ihr: Wachsen Sie und lassen Sie zu, was da kommen soll. Dann hat Ihre Liebe eine Chance.