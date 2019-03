Sie lernen jemanden kennen - und kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. So toll war das Gespräch, so charmant ein Kompliment, so unglaublich geistreich, zu schön, um wahr zu sein ... Stimmt's? Ja, so zeigt es zumindest Neptun an, der Ihrer Sonne gegenübersteht. Einen Haken hat aber dieser grandiose Mensch, an den Sie Ihr Herz womöglich verlieren: Er oder sie macht Ihnen vielleicht etwas vor oder verheimlicht Ihnen etwas. Es lohnt sich daher, erst einmal etwas vorsichtiger mit den Liebesbekundungen zu sein und abzuwarten, wie sich alles entwickelt. In einer Beziehung haben Sie das Gefühl, über alles reden zu können, und doch gibt es da einen großen Bereich, der ausgeklammert wird, ohne, dass Sie das konkret mitbekommen.