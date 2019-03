Wochenhoroskop vom 12. - 18. März 2018

In der Liebe sieht es diese Woche prächtig für Sie aus: Die Sonne in Ihrem Zeichen verbindet sich günstig mit Jupiter! Singles haben gute Chancen, jemanden kennenzulernen, der die größten Wünsche und Träume wahr werden lässt. In einer Beziehung fühlen sich glücklich und voller Hoffnung, vielleicht eint sie auch ein gemeinsames Projekt wie ein Hausbau oder ein gemeinsames Kind. Venus und Saturn, die bei vielen anderen Zeichen für Ernüchterung sorgen, lösen bei Ihnen eine fast heilige Ernsthaftigkeit aus. Sie wissen, wen und was Sie wollen und was sie am anderen haben. Gibt es eine bessere Voraussetzung für eine erfüllte Liebe?

(Text: Viversum)