Wochenhoroskop vom 12. - 18. Februar 2018

Mit Freunden unterwegs sein und dabei locker flirten - das liegt Ihnen so im Blut, dass Sie es erfunden haben könnten. Unter Uranus in Verbindung zu Sonne und Merkur ist für tolle Karnevalsstimmung ausreichend gesorgt. Als Single werden Sie viel Gelegenheit zum Flirten haben - und als liierter Zwilling sind Sie womöglich auch nicht abgeneigt. Venus und Saturn deuten jedoch an, dass am Donnerstag Ernüchterung folgt: Vielleicht ist der Schwarm doch nicht so toll, wie Sie dachten. Oder Sie merken, dass in der eigenen Beziehung der Haussegen schief hängt. Da ist wohl Aufräumen angesagt.