Wochenhoroskop vom 11. September - 17. September 2017

Eigentlich ist Ihr Alltag gerade so vollgepackt, dass Sie niemanden an sich heranlassen. Vielleicht haben Sie sich auch selbst in Herzensdingen eine Auszeit verordnet. Dass es nicht so sein muss, zeigen Venus und Saturn an. Jemand, der Sie sehr mag, wird Sie in Ihren Angelegenheiten nicht behindern, sondern Sie unterstützen. Zum Wochenende könnten Sie dank Jupiter und Venus mit jemandem eine tiefe, Glück bringende Verbundenheit spüren.