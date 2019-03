Wochenhoroskop vom 11. - 17. Dezember 2017

Liebe, Leidenschaft und Schicksal - geradezu filmreif klingt die Zusammenfassung Ihrer Herzensangelegenheiten. Der rückläufige Merkur bringt Sie jedoch zum Nachdenken. Wo waren Sie zu impulsiv, wann hätten Sie Grenzen ziehen oder anders reagieren sollen? Sie können die Zeit zwar nicht zurückdrehen, aber aus Ihren Fehlern lernen. So finden Sie heraus, was Sie in einer Beziehung brauchen, was Sie bereit sind, zu geben, und was Liebe für Sie bedeutet. Venus stärkt Sie zum Ende der Woche - so können Sie Ihre Erkenntnisse in die Tat umsetzen.