Wochenhoroskop vom 09. - 15. Oktober 2017

Eigentlich sieht es gut aus für Sie mit Venus in Ihrem Zeichen, doch zeigen Sonne, Merkur und Pluto an, dass es in der Liebe nicht so reibungslos abläuft, wie Sie es gerne hätten. Sie verlieben sich, aber es ist ein Ungleichgewicht da. Einer von Ihnen beiden will mehr. Das führt zu Auseinandersetzungen. Dank Jupiter aber können Sie sich zu einigen - und ab Samstag sehen Sie alles entspannter mit Venus in Ihrem Lusthaus. Wenn es diese Liebe nicht war, wird es vielleicht die nächste sein - und wenn nicht, hatten Sie zumindest Spaß.