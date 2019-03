Wochenhoroskop vom 09. - 15. Juli 2018

Der Zahn der Zeit mag an der Beziehung genagt haben. Da steht vielleicht auch mal ein bisschen Frust auf der Tagesordnung. Doch Merkur und Mars machen es möglich, dass Sie sich aufs Neue in den Partner verlieben können. Verwöhnen Sie Ihren Schatz wieder so großzügig wie am ersten Tag. Emotional, erotisch und materiell.