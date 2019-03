Wochenhoroskop vom 09. - 15. April 2018

Wenn Venus und Mars sich Mitte der Woche günstig verbinden, sind Sie in puncto Liebe sehr romantisch. Als Single können Sie sich mit jemandem wesentlich mehr vorstellen und gehen auf den anderen zu, in einer Beziehung machen Sie sich ebenfalls Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Neptun verstärkt diese Tendenz, in der er mit beiden Planeten in Verbindung Ihr Traumleben anfacht: Sie wünschen und hoffen und sind bereit, einiges zu verändern, damit es in der Liebe so läuft, wie Sie es sich wünschen. Das klingt großartig, der einzige Haken an der Sache ist: Fühlt der andere auch so oder haben Sie sich unter Neptun in etwas hineingesteigert? Das zeigt sich, wenn die Transite abgeklungen sind.