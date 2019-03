Wochenhoroskop vom 08. - 14. Januar 2018

Mit dem neuen Jahr kam letzte Woche Venus in Ihr Zeichen und versprach mehr Liebe in Ihrem Leben. Und daran hält sie sich: Diese Woche schenkt sie Ihnen eine nahezu magische Ausstrahlung, die alle in Ihren Bann zieht. Als Single haben Sie nun die allerbesten Chancen, in Sachen Liebe Ihren persönlichen Lottogewinn abzugreifen. In einer Beziehung können Sie praktisch von Ihrem Schatz fordern, was Sie möchten - Sie werden erhört. Doch sollten Sie es auch nicht übertreiben. Zum Wochenende kündigen Saturn und Uranus nämlich Turbulenzen an. Dann sollten Sie aufeinander Rücksicht nehmen.